По этим привычкам легко вычислить глупую женщину: мужчины видят таких сразу

Принято считать, что мужчины любят глазами и для них главное — это привлекательная внешность, а интеллект — дело десятое. Однако это не так.

На самом деле представители сильного пола не любят непроходимых дурочек и не отягощенных умом дам. А распознают кавалеры нежелательных спутниц по ряду признаков.

Один из таких — фразы из разряда «Я заслуживаю лучшего» и «Так я и знала».

Мужчины считают, что в случае проблемы озвучивать претензии нужно сразу, а не терпеть и не выжидать момента, чтобы отпустить шпильку. Умная женщина не будет замалчивать свое недовольство, а постарается разрешить ситуацию.

Представительницы прекрасного пола, предпочитающие яркие, кричащие образы и обилие украшений, также не внушают доверия мужчинам. Они считают, что не стоит привлекать внимание только вызывающей одеждой.

Наконец, сильный пол уверен, что умение признавать ошибки также является признаком ума, а упертое нежелание это делать, наоборот, говорит о глупости.