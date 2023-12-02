По этим правилам живут староверы: 10 заветов Агафьи Лыковой

Отшельница выработала их не сама.

Агафья Лыкова — последний член семьи отшельников из сибирской тайги. Она придерживается строгих правил, установленных ее отцом.

Первое правило запрещает употребление спиртного и курение. Это типичные запреты для старообрядцев, и Агафья никогда не пробовала алкоголь, а также категорически отказывается от курения.

Второе правило связано с гигиеной: Агафья и ее семья не моются в бане. Они не имеют доступа к таким удобствам и, согласно запрету отца, не моются. Однако женщина иногда удаляет насекомых с себя и поддерживает чистоту своих рук и лица.

Третье правило предписывает Лыковой принимать пищу в одиночестве. Она не ест вместе с другими и проводит долгие молитвы перед едой. Также отказывается от чая, если кто-то предлагает ей его налить.

Четвертое правило гласит, что Агафья не принимает помощи от посторонних людей, за исключением сотрудников заповедника.

Пятое правило устанавливает, что Агафья должна обрабатывать огород мотыгой, а не лопатой. Она верит, что только так можно правильно заниматься сельским хозяйством.

Шестое правило запрещает Агафье и ее семье контактировать с посторонними людьми, чтобы избежать возможных болезней. Если случайно происходит прикосновение к постороннему, Агафья обязательно моет руки.

Седьмое правило говорит о том, что Агафья не собирается переезжать из тайги и жить среди людей. Она считает это запретом отца и не представляет себя без жизни и работы в своем доме в лесу.

Согласно восьмому правилу, Агафья и ее семья полностью полагаются на собственные ресурсы. Они выращивают картошку на огороде и ловят копытных зверей для пропитания.

Девятое правило требует не отмечать светские праздники, включая Новый год. Агафья считает, что введение этих праздников связано с Петром I и не соответствует христианским традициям. Однако она радуется церковным событиям и проводит рождественские службы, которые могут продолжаться более шести часов.

И, наконец, десятое правило призывает Лыковых не принимать лекарства. Они используют целебные травы и корни, а также пихтовую смолу для обработки ран. Очевидцы отмечают, что отшельники выглядят значительно моложе своих сверстников.