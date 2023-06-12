По этим неочевидным признакам легко вычислить неряху: грешат даже чистюли

Понятие красоты у каждого свое. И люди крайне редко совпадают в представлениях о ее стандартах. Однако одно неоспоримо: красота несопоставима с неряшливым и нечистоплотным видом. Неряху в толпе видно за километр, а человек небрежный и нечистоплотный редко дождется комплимента в адрес своего стиля в одежде или своей внешности.

Но кроме объективных и заметных ошибок, которые выдают грязнуль и лентяев, есть еще и ошибочки мелкие, но не менее роковые. И вот их совершает если не каждый первый, то точно каждый второй.

Как распознать закоренелого неряху? На нем будут затоптанные и старые комнатные тапочки. Сейчас домашняя обувь доступна всем и, как правило, продается по демократичным ценам. Однако многие упорно продолжают, как в СССР, занашивать тапки буквально до дыр. Чистоплотному человеку такие повадки всегда бросаются в глаза. Как и «замызганные» старые полотенца в ванной.

Полотенца в доме всегда на виду, поэтому стоит вовремя озаботиться их заменой, чтобы не прослыть жадным грязнулей. А еще очевидный признак неряхи — стоптанные каблуки на обуви. Вам кажется, что набойки — это незаметная мелочь, но все не так. Из неряшливых мелочей складывается общий образ. Поэтому если не хотите выглядеть жалко и нечистоплотно, то всегда думайте о мелочах.