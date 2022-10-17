По этим фильмам можно изучать историю СССР: список составил историк

По многим знаменитым лентам советского кино легко можно изучать действительность того времени.

Советские фильмы разных лет — это источник не только радости для киноманов, но и тщательного исследования действительности и быта тех времен для историков. Автор Дзен-канала «История ЕГЭ с Дашей Письмак» составила целый список фильмов, по которым можно сделать вполне достоверные выводы о жизни в СССР в те годы.

В первую очередь студентка истфака внесла в подборку несколько своих любимых фильмов: «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики», «Встреча на Эльбе», «Парень из нашего города», «Миссия в Кабуле», «А зори здесь тихие» и «Великий перелом».

Многие из этих картин посвящены эпохе Великой Отечественной войны, но автор канала сразу оговорилась, что не хочет ставить ни одну из картин на первое место рейтинга, ведь все они для нее одинаково ценны именно вниманием к деталям повседневной советской жизни.

Кроме вышеперечисленных лент, в списке оказались такие признанные хиты советского киноэкрана, как «Горячий снег», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Иди и смотри», «Двадцать дней без войны» и другие.