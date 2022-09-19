По Елизавете II скорбеть отказываются: кто для британцев был настоящей королевой

Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II наделало немало шума в Сети. Многих поразило то, как члены монаршей семьи отнеслись к кончине Ее Величества. Кроме того, всплыло наружу и истинное отношение многих британцев к королеве.

Как оказалось, жители Великобритании отказываются скорбеть по Елизавете II. Многие, в том числе родные и близкие монарха, во время церемонии прощания не скрывали свои улыбки. При этом в Сети обратили внимание на колоссальную разницу в том, как провожали в последний путь Елизавету и погибшую летом 1997 года принцессу Диану.

Тогда ошеломленные британцы буквально засыпали резиденцию Дианы цветами, убитые горем они отказывались уходить домой и ночевали возле Кенсингтонского дворца. И по сей день 31 августа в любую погоду многие приходят почтить память принцессы.

Елизавете же принесли гораздо меньше цветов, и, как пишут британские СМИ, подавляющее большинство людей пришли проститься с королевой не из-за искренних переживаний, а потому что хотят прикоснуться к истории.