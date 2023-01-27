По-джентльменски: не поверите, почему Рязанов открестился от Алисы Фрейндлих

Комедию Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» до сих пор обожают на всем постсоветском пространстве. Главную женскую роль исполнила на тот момент никому не известная Лариса Голубкина. Ради нее режиссер даже отверг кандидатуру обожаемой им Алисы Фрейндлих.

На роль Шурочки Азаровой претендовали 35 актрис. Среди них были Людмила Гурченко, Светлана Немоляева и Валентина Малявина. Однако Рязанов склонялся в сторону Фрейндлих, но в его планы вмешалась 22-летняя Голубкина, раньше не снимавшаяся в кино.

Кандидатуру актрисы представителям «Мосфильма» порекомендовали однокурсники, сказав, что она точно справится с такой ролью. Голубкину пригласили, облачили в мундир и ахнули — она в нем будто родилась! Кроме того, актриса была молода и полна юношеского задора, а это как раз то, что нужно для такой роли. Фрейндлих же на тот момент было около 30 лет, и она непременно выдала бы свою женскую натуру. Вот так по-джентльменски Рязанов отказал любимице. Но он дал обещание снимать ее в следующих картинах и слово свое сдержал. О том, как она получила заветную роль, Голубкина рассказала журналистам «Комсомольской правды ».