По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест)

Вспомнить советское кино можно по-разному: одни сразу представляют любимых актёров, другие — цитируют реплики, а третьим достаточно пары нот из саундтрека. Но есть ещё один способ проверить память — по титрам. Казалось бы, кто их вообще внимательно смотрит? Но поверьте, они тоже хранят атмосферу и стиль той эпохи.

Иногда в глаза бросается оформление — шрифты, цветовые решения, графика. «Ирония судьбы» или «Москва слезам не верит» уже с первых секунд создают настроение именно благодаря этому. В других случаях выручает актёрский состав: увидели фамилии Андрея Миронова или Евгения Леонова — и уже можно догадаться, куда вас занесло.

А бывает, что достаточно одной мелодии, которая мгновенно всплывает в голове, как только на экране появляются первые буквы.

Наш тест как раз об этом — о внимательности и о том, насколько прочно в памяти закрепились фильмы, которые когда-то смотрела вся страна. Вам предстоит взглянуть на фрагменты с титрами и угадать ленты, знакомые с детства или юности.

И пусть это звучит непросто, на деле всё куда веселее: проверка памяти превращается в игру, а каждая правильная догадка приносит маленькую порцию ностальгии.

Попробуйте пройти — и, кто знает, может, вы безошибочно узнаете все фильмы. А это уже серьёзная заявка на звание настоящего киномана!

