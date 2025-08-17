По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест)

Меню
17 августа 2025 17:38
В некоторых фильмах подсказкой станут имена актеров, в других — оформление.

Вспомнить советское кино можно по-разному: одни сразу представляют любимых актёров, другие — цитируют реплики, а третьим достаточно пары нот из саундтрека. Но есть ещё один способ проверить память — по титрам. Казалось бы, кто их вообще внимательно смотрит? Но поверьте, они тоже хранят атмосферу и стиль той эпохи.

Иногда в глаза бросается оформление — шрифты, цветовые решения, графика. «Ирония судьбы» или «Москва слезам не верит» уже с первых секунд создают настроение именно благодаря этому. В других случаях выручает актёрский состав: увидели фамилии Андрея Миронова или Евгения Леонова — и уже можно догадаться, куда вас занесло.

А бывает, что достаточно одной мелодии, которая мгновенно всплывает в голове, как только на экране появляются первые буквы.

Наш тест как раз об этом — о внимательности и о том, насколько прочно в памяти закрепились фильмы, которые когда-то смотрела вся страна. Вам предстоит взглянуть на фрагменты с титрами и угадать ленты, знакомые с детства или юности.

И пусть это звучит непросто, на деле всё куда веселее: проверка памяти превращается в игру, а каждая правильная догадка приносит маленькую порцию ностальгии.

Попробуйте пройти — и, кто знает, может, вы безошибочно узнаете все фильмы. А это уже серьёзная заявка на звание настоящего киномана!

Ранее мы писали: «Не кочегары мы, не плотники»: вы точно родились в СССР, если вспомните 5/5 фильмов о стройке (тест)

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
