По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои

Сейчас разузнаем, насколько внимательно вы не только смотрели, но и слушали любимые киношедевры.

Готовы удариться в ностальгию в эти зябкие первые дни зимы? Предлагаем вам увлекательный интеллектуальный челлендж: проверим, насколько хорошо вы помните знаковые реплики из культовых картин!

Перед вами — пять кадров из легендарных советских фильмов. Ваша задача не в том, чтобы угадать название киноленты или персонажа. Всё гораздо интереснее: нужно в точности воспроизвести фразу, которую произносит герой в запечатлённый момент.

Вас ждут острые как нож реплики Ивана Грозного, трогательные диалоги из «Берегись автомобиля», колкости из «Кавказской пленницы» и что только не!

Сможете ли вы уловить интонацию, восстановить контекст и воспроизвести текст без ошибок? Докажите, что советское кино живет в вашей голове, как сейчас модно говорить, rent free.

А затем приходите на другой тест: Хорошего человека очкистом не назовут. А думочкой? Эти странные словечки вы слышали в советском кино – угадаете значение хотя бы 5/10?