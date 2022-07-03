По блату не прошла: звезду «Обыкновенного чуда» поставили на место

Звезде советских хитов Евгении Симоновой пришлось выслушать о себе горькую правду от самых авторитетных людей в актерской среде. Все было против артистки, но ее спас счастливый случай.

Симонова рассказала, что актрисой стала с большим трудом, хотя отец и пытался поспособствовать ее поступлению в школу-студию МХАТ.

«Меня папа привел по блату. Потом меня позвали в кабинет и сказали: "Женя, мы очень любим твоего папу и из уважения к нему переваливали тебя с тура на тур, но мы не можем сделать из тебя актрису"», — вспоминала Евгения Павловна в шоу «Мой герой ».

После провала в МХАТе, она попытала удачу в ГИТИСе, однако там ее не пропустили даже на второй тур. Симонова уже опустила руки, когда ее подруга предложила пройти отбор в Щукинское училище.

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Судьбу актрисы решил придуманный ею номер, который позволил ей пройти все три тура и поступить, впоследствии сыграв в «Обыкновенном чуде», «Афоне» и других лентах.