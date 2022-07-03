Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи По блату не прошла: звезду «Обыкновенного чуда» поставили на место

По блату не прошла: звезду «Обыкновенного чуда» поставили на место

3 июля 2022 12:49
По блату не прошла: звезду «Обыкновенного чуда» поставили на место

Актриса все про себя поняла.

Звезде советских хитов Евгении Симоновой пришлось выслушать о себе горькую правду от самых авторитетных людей в актерской среде. Все было против артистки, но ее спас счастливый случай.

Симонова рассказала, что актрисой стала с большим трудом, хотя отец и пытался поспособствовать ее поступлению в школу-студию МХАТ.

«Меня папа привел по блату. Потом меня позвали в кабинет и сказали: "Женя, мы очень любим твоего папу и из уважения к нему переваливали тебя с тура на тур, но мы не можем сделать из тебя актрису"», — вспоминала Евгения Павловна в шоу «Мой герой».

После провала в МХАТе, она попытала удачу в ГИТИСе, однако там ее не пропустили даже на второй тур. Симонова уже опустила руки, когда ее подруга предложила пройти отбор в Щукинское училище.

«Пахнет водкой и селедкой»: зарвавшуюся Гузееву безжалостно припечатали

Судьбу актрисы решил придуманный ею номер, который позволил ей пройти все три тура и поступить, впоследствии сыграв в «Обыкновенном чуде», «Афоне» и других лентах.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video