По блату: ахнете, узнав в каком фильме снялась вся семья Юрия Никулина

Очень часто именитые актеры предлагают режиссерам снять членов своей семьи в фильме. Так, в «Бриллиантовой руке» появилась вся чета Никулиных, и вы их точно вспомните.

Помимо главы семейства, исполнившего ключевую роль, в картине появилась супруга артиста. Татьяна Никулина снялась в небольшом эпизоде, где она сыграла экскурсовода по Стамбулу. Это эффектная блондинка в светлом костюме с модной сумочкой на руке.

А вот роль юного сына Никулина, Максима, была более запоминающаяся. Это он ходил по воде в грезах Геши Козодоева, на которого нашло внезапное духовное просветление. Сцена завершается тем, что персонаж Миронова приходит в себя, толкает мальчишку и произносит: «А ну щенок, в сторону! Пошел отсюда!»

Как Юрий Никулин позволил коллеге так обращаться с родным сыном — загадка. Кстати, в «Бриллиантовой руке» появился и сам Леонид Гайдай. И снова действие происходит в страшных снах Геши. Он находится рядом со спящим Семен Семенычем и пытается добыть украшения, как его начинает душить «бриллиантовая» рука. Так вот, эта рука принадлежала самому режиссеру.