Плющенко выставил Рудковскую посмешищем: даже смотреть на эти вращения стыдно

В этом году Евгений Плющенко и Яна Рудковская отметят уже 14 лет со дня свадьбы. Пара не только воспитывает двоих сыновей, но и занимается совместным бизнесом. Плющенко ставит ледовые шоу со знаменитыми фигуристами и руководит собственной академией, где под его началом тренируются молодые таланты. А Рудковская сосредоточилась на продюсерской работе, чем помогает мужу.

Вот только соперничать с ним на льду она не стремится. Более того, муж-чемпион до сих пор не научил Рудковскую уверенно стоять на коньках. Это доказало недавнее видео в соцсетях, на котором пара кружилась на катке в Пекине, где состоялась премьера ледового шоу «Щелкунчик».

Продюсер в бархатном черном костюме отчаянно цеплялась за мужа и с трудом поворачивалась за ним, удерживая разъезжающиеся ноги. В этом ролике более опытный Плющенко буквально выставил жену посмешищем. Но Рудковская все равно поделилась видео с подписчиками, собрав шквал критики.