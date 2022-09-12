Плюнут и забудут: 4 знака Зодиака, которые с легкостью рвут любые отношения

Прежде чем разорвать с кем-то отношения, люди, как правило, долго взвешивают все за и против. Решение вычеркнуть человека из своей жизни дается непросто - особенно если речь идет не просто о знакомом, а о родственнике, друге или партнере. Однако, по утверждению астрологов, некоторые знаки зодиака с легкостью ставят точку в любой истории. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге способен на такой поступок.

Овен

Уроженцы огненного знака - натуры импульсивные и резкие. Им свойственно в разгар ссоры грозиться уйти навсегда, частенько они действительно собирают чемодан и покидают дом, но потом, остыв и посмотрев на ситуацию трезво, они возвращаются.

По словам астрологов, не стоит думать, что так будет всегда - если Овна по-настоящему задеть, он уже не станет размениваться на пустые угрозы, а перейдет к решительным действиям и вычеркнет обидчика из своей жизни навсегда.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, постоянно открыты для новых знакомств. Они быстро находят язык с людьми и охотно делятся всем, что имеют. Отдать другу последнюю рубашку - это про них. Но не дай бог обмануть доверие уроженцев воздушного знака. Если Близнецы почувствуют, что человек паразитирует на их знакомстве, извлекая из него какую-то личную выгоду, выставят его за порог и больше не пустят в свою жизнь.

То же самое относится к токсичным людям, которые пытаются контролировать Близнецов.

Дева

Многие люди, столкнувшись с недобросовестным отношением к себе, с предательством или изменой, будут долгое время уговаривать себя дать обидчику второй шанс. Но в их числе точно не будет Девы. Она не станет терпеть рядом с собой человека, который обманул ее доверие. Куда проще навсегда вычеркнуть его из своей жизни и больше не вспоминать.

При этом Дева не станет терзать себя сомнениями или с тоской вспоминать время, проведенное с обидчиком, а просто начнет все с чистого листа.

Водолей

Представители воздушного знака обычно долго наблюдают за человеком, с которым больше не видят совместного будущего. Возможно, они надеются, что что-то изменится, что обидчик докажет - он достоин второго шанса. Но иногда терпения Водолея не хватает на долгие церемонии и он без лишних раздумий выставляет человека из своей жизни.