Плюмбум из хита 80-х загубил карьеру своими руками: правда шокирует

В 80-х вышла советская мелодрама «Плюмбум, или Опасная игра». Роль школьника, жаждущего справедливости, исполнил юный Антон Андросов. Однако актер не смог закрепить свой успех, а впоследствии он собственноручно разрушил свою карьеру.

После вышеупомянутой ленты Андросов снялся в малозаметной картине «Здравия желаю! или Бешеный дембель», а затем наступил кризис 90-х. Актер не получал роли в серьезных фильмах и решил сменить амплуа и жанр. Антон стал снимать кино для взрослых в надежде разбогатеть. Однако он продержался в индустрии всего два года, так и не сколотив бешеного состояния.

Андросов надеялся вернуться в актерство, однако темное прошлое, связанное с кино «18+», навсегда разрушило его репутацию. Он занимался ювелирным бизнесом, но в итоге прогорел. После череды неудач Антон снова занялся режиссурой, но на сей раз он снимал документальные фильмы.

Актеру так и не удалось вернуть былую популярность. Сегодня Андросову 52 года, и он бы рад сниматься в кино, но теперь это вряд ли возможно.