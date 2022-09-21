«Пляж» с Леонардо ДиКаприо: за что создатели поплатились спустя 24 года

Приключенческая драма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо в главной роли вышла на экраны в 2000 году. Для съемок фильма в условиях уникальной природы и живописных пейзажей вся команда еще за два года до премьеры обосновалась на необитаемом пляже Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Причем американцы вели себя там довольно своевольно. Первым делом они высадили пальмы и убрали все низкие кусты, чтобы придать острову «более тропический» вид.

Такие методы привели к эрозии почвы, из-за чего тайские власти даже подали в суд на кинокомпанию с требованием компенсации. Пока велись разбирательства, предприимчивые бизнесмены начали организовывать туры по местам съемок «Пляжа». За прошедшие годы приезжие на лодках нанесли колоссальный ущерб дикой природе экзотического места. В результате в 2018 году пляж было решено закрыть для восстановления.

Остров стал доступен для посещения только в этом году и лишь при соблюдении ряда условий. Туристы больше не могут плавать в воде, а лодкам запрещено заходить в бухту. И как раз недавно тайский суд вынес решение: создатели картины спустя 24 года после ее съемок должны выплатить местным властям около 273 тысяч долларов.