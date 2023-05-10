«Пляски на костях»: после похорон Юдашкина случилось немыслимое

Валентин Юдашкин несколько лет боролся с тяжелым онкологическим диагнозом, но, несмотря на это, новость о его смерти потрясла публику. Похороны модельера прошли в столице 6 мая. После того как знаменитость проводили в последний путь, началось нечто немыслимое.

В Сети до сих пор горячо обсуждают детали церемонии прощания с Юдашкиным. Одним не дает покоя то, что панихида прошла не в лучшей обстановке — на настоящей стройплощадке. В траурном зале Троекуровского кладбища идет капитальный ремонт. Вопреки всему, мероприятие было решено провести именно там.

Других волнует, почему проститься со стилистом не пришел его близкий друг Филипп Киркоров. Вместо него на похоронах был 90-летний отец артиста Бедрос и его пресс-секретарь.

Между тем бывшая жена поп-короля Алла Пугачева своим появлением похороны Юдашкина почтила. По мнению многих, Примадонна сделала только хуже, поскольку привлекла к себе слишком много внимания. Многие не гнушались делать селфи на фоне исполнительницы, пытавшейся спрятаться от толпы при помощи черных очков и шляпы.

Поклонники Юдашкина возмущены и считают, что модельер явно не заслужил всего этого.