Плужникову дали от ворот поворот на шоу «Голос. Уже не дети»: реакция певца всех удивила

Данил Плужников — тот самый мальчик из «Голоса». Он запомнился зрителю, виртуозно исполнив песню «Нас бьют — мы летаем». Многие ждали возвращения таланта в шоу «Голос. Уже не дети». И он вернулся, но члены жюри не встретили народного любимчика с распростертыми объятиями.

Поклонники проекта были уверены, что музыкант «порвет всех».

Каково же было их удивление, когда наставники дали Плужникову от ворот поворот. Хит Uptown funk не помог парню попасть в новый сезон. Когда судьи увидели, к кому не повернулись, то испытали шок. Но певец не расстроился или, по крайней мере, не подал виду. Реакция знаменитости на поражение удивила всех без исключения. Артист признался, что и не рассчитывал на участие в проекте. Данил вышел на сцену только за тем, чтобы показать всем, что продолжает заниматься музыкой, а заодно и получить удовольствие от своего выступления.