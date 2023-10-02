Плужников ушел из шоу «Голос. Уже не дети», услышав эту фразу члена жюри: вот что ему сказали на ухо

Данил Плужников стал одним из самых заметных участников детского «Голоса». Мальчик покорил зрителей и жюри исполнением песни «Нас бьют — мы летаем». Но в новый проект певца не приняли.

Поклонники Данила с нетерпением ждали, когда смогут увидеть его на сцене. Но, как и другая юная звездочка Ярослава Дегтярева, молодой человек не попал в новое шоу.

Плужников признался, что участие в проекте «Голос.Дети» изменило его жизнь. А ведущая проекта Яна Чурикова отметила, что смотрела эфиры только из-за него.

К сожалению, на пение подростка никто из наставников не повернулся. Увидев Данила, члены жюри признались, что просто не узнали изменившийся голос мальчика. Провожая певца со сцены, Егор Крид обещал оказать ему любую помощь — как финансовую, так им музыкальную.

«Я все сделаю, обещаю», — прошептал артист на ухо мальчику.

Ведущая шоу посоветовала Плужникову не игнорировать это предложение.