Plus-size модель показала, что съедает на ужин: обычной семье не под силу

Эшли Грэм — одна из самых популярных в мире моделей размера «плюс». Не так давно она скинула вес до 90 килограммов и стала выглядеть намного более подтянутой. Но на диете женщина продержалась недолго. В социальных сетях она выложила фото своего ужина, которое шокировало подписчиков.

Несмотря на крупные формы, Эшли остается одной из самых востребованных моделей. Крупнейшие модные дома приглашают ее для съемок в рекламе и участия в показах одежды. Сбросив часть лишнего веса, Грэм стала только популярнее как среди модельеров, так и в социальных сетях. Она активно занималась спортом и соблюдала строгую диету, чтобы привести себя в лучшую форму.

Видимо, голодать Эшли надоело — новое фото в ее социальных сетях показало, что на ужин модель съедает сразу несколько порций.

Грэм опубликовала огромный контейнер риса с овощами и сразу три порции роллов. Такое количество еды не осилить и вдвоем, а Эшли уничтожила все за один присест. Неудивительно, что с таким питанием у модели возникли проблемы с лишним весом.