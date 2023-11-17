«Плоская грудь, узкие бедра»: наложницы из китайского гарема очень странно выглядели

Китайские императоры не отказывали себе в удовольствии содержать гарем. Правители собирали самых эффектных красавиц, а девочки с детства мечтали стать наложницами. При этом среди рабынь императоров ценились несколько иные стандарты красоты, отличающиеся от тех, которые были приняты во всем мире.

По словам исследователя Виктора Усова, автора книги «В гареме сына неба. Жены и наложницы Поднебесной», правители предпочитали видеть перед собой девушек, лишенных всяких изгибов фигуры. Эталоном красоты считались наложницы с покатыми плечами, чрезмерной худобой и грудной клеткой, едва заметно переходящей сначала в талию, а после — в бедра.

«Хрупкая девушка-ребенок, у нее покатые плечи, плоская грудь, узкие бедра и тонкие руки с крошечными ладонями», — пишет Усов.

И специально для этого девочки с детства заматывали грудную клетку эластичными бинтами. Они помогали остановить развитие молочных желез и корректировали форму ребер. В итоге наложницы добивались нужных результатов, но это весьма негативно сказывалось на их здоровье и нередко приводило к уменьшению продолжительности жизни.