Плохой, ужасный, злой: названы самые агрессивные знаки Зодиака, их всего два

Каждому из нас доводилось сталкиваться с неприятными типами, которые постоянно на что-то ворчат, а если попасться таким под горячую руку, они и накричать могут. Кажется, что эти люди излучают сплошной негатив, с ними тяжело общаться и просто находиться рядом. По словам астрологов, агрессия и ненависть к окружающим особенно часто свойственны определенным знакам зодиака. Как оказалось, таких ворчунов в зодиакальном круге всего два.

Скорпион

Представители водного знака подозревают всех окружающих в корыстных намерениях. Коллега бросила косой взгляд? Значит, хочет устроить какую-нибудь подлость и выслужиться перед начальством. Друг отметил запланированную заранее встречу? Наверняка начал общаться с врагами Скорпиона и теперь увиливает от совместных посиделок в баре.

Пока уроженец знака не убедится лично, что его персоне ничего не угрожает, не успокоится. Как вы будете доказывать свою невиновность, его не волнует.

Несмотря на то, что внешне Скорпионы - уверенные (и даже самоуверенные) личности, в глубине души они чрезвычайно ранимые. Достаточно какого-нибудь пустяка, чтобы обидеть или задеть. Впрочем, Скорпион уж точно в долгу не останется и нанесет ответный удар. Произойдет это не сразу - представители знака придерживаются мысли, что месть - то блюдо, которое подают холодным. Они обязательно найдут слабое место своего обидчика и с наслаждением совершат возмездие.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, свято убеждены в том, что они всегда правы. Никто, кроме них, не разбирается так хорошо в воспитании детей (даже если они сами никогда не были родителями), выращивании цветов (и ничего, что Козерог в своей жизни не посадил ни одного цветочка) и творчестве Сальвадора Дали (хотя познания знака о нем могут ограничиваться парой статей в интернете).

Представителю водного знака важно быть авторитетом, он хочет, чтобы к его мнению прислушивались как к истине в последней инстанции.

Если кто-то выражает свои сомнения в компетентности Козерога, тот мгновенно свирепеет и начинает бить себя в грудь, доказывая, что он знает лучше. Не стоит говорить уроженцам этого знака фразы в духе “А я делаю по-другому”. Она действует на них так же, как красная тряпка на быка. Подобные заявления приводят Козерога в бешенство и могут положить начало длительному конфликту, предупреждают астрологи.