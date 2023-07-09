Плохой фильм можно распознать по первым кадрам: секрет вот в чем

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с глубоким разочарованием от фильма. Трейлер обещал удивительное зрелище, реклама называла картину «главным событием года», а на деле все оказывалось «пшиком». Как заранее просчитать, что фильм не стоит просмотра?

Первый признак — навязчивая реклама. Это значит, что большая часть бюджета ушла на привлечение зрительского внимания, а не на сам фильм. У таких лент, как правило, мало трейлеров, зато есть море рекламы.

Стоит насторожиться, когда сценарист, режиссер и продюсер — один и тот же человек. Есть, конечно, исключения: Квентин Тарантино, Стэнли Кубрик, Чарли Чаплин и другие. Однако это большая редкость в мире кино. В качестве антипримера можно привести Томми Вайсо, который снял «Комнату» — один из худших фильмов в истории кино.

Третий признак, который должен насторожить зрителя, — это слишком высокая концентрация звезд. Здесь могут быть модели, ведущие, музыканты и другие личности без актерского опыта. Создатели таких лент гонятся за пиаром, а не за качеством фильмов.