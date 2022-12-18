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«Плохо сохранилась»: внешность 13-летней дочери Брежневой ошарашила народ

18 декабря 2022 11:15
«Плохо сохранилась»: внешность 13-летней дочери Брежневой ошарашила народ

Выглядит совсем не на свой возраст.

Известная певица и бывшая участница популярной женской группы «ВИА Гра» всегда была потрясающей красавицей и мечтой многих мужчин. Девушка до сих пор прекрасно выглядит и даже после двух беременностей может похвастаться идеальной фигурой.

Звезда соблюдает особую диету, а частые музыкальные гастроли и физические нагрузки позволяют ей сохранять спортивный внешний вид. Даже без макияжа артистка выглядит невероятно молодой. Чего не скажешь о ее младшей дочери.

В сети удивились тому, что Сара в свои 13 лет выглядит намного старше. Фотографии девушки привели пользователей в ужас, ведь дочь певицы кажется слишком взрослой.

«13? Она так плохо сохранилась?», «Акселерат, а не девочка», «Её гормонами кормили?», «Зачем из девочки делать женщину?», — недоумевают комментаторы.

«Плохо сохранилась»: внешность 13-летней дочери Брежневой ошарашила народ

Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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