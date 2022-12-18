«Плохо сохранилась»: внешность 13-летней дочери Брежневой ошарашила народ

Выглядит совсем не на свой возраст.

Известная певица и бывшая участница популярной женской группы «ВИА Гра» всегда была потрясающей красавицей и мечтой многих мужчин. Девушка до сих пор прекрасно выглядит и даже после двух беременностей может похвастаться идеальной фигурой.

Звезда соблюдает особую диету, а частые музыкальные гастроли и физические нагрузки позволяют ей сохранять спортивный внешний вид. Даже без макияжа артистка выглядит невероятно молодой. Чего не скажешь о ее младшей дочери.

В сети удивились тому, что Сара в свои 13 лет выглядит намного старше. Фотографии девушки привели пользователей в ужас, ведь дочь певицы кажется слишком взрослой.