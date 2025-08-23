Меню
«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

23 августа 2025 14:44
«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

А вот Кате было не до смеха после разговора с режиссером.

Фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» в конце 1990-х прогремел как гром среди ясного неба. Картина потрясла зрителей откровенным реализмом, глубокой психологией и смелостью, а одна из сцен — групповое надругательство над героиней Кати Афониной — вызвала бурю обсуждений.

Сегодня известно немало интересных деталей о том, как снимался этот эпизод и какие споры он до сих пор вызывает.

Настоящая квартира и договор за 3 тысячи рублей

Снимать сцену решили в натуре — арендовали реальную трёхкомнатнаю квартиру на Окружной улице в Калуге. Хозяин жилья прекрасно понимал, что именно будет происходить на съёмочной площадке, и дал согласие.

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

Договор аренды сохранился до сих пор — сумма скромная по нынешним меркам: 3 тысячи рублей. Даже кровать была настоящей — никакой бутафории.

Почему снималась дублёрша

Главную героиню Катю сыграла юная Анна Синякина, которая на тот момент была несовершеннолетней. Поэтому Говорухину пришлось пригласить взрослую дублёршу: именно её тело мелькает в кадре.

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

Съёмки сцены шли несинхронно — сначала работали с Маратом Башаровым, затем после перерыва — с Александром Макаровым и Ильёй Древновым.

Парни нервничали

Как признавалась Синякина, для актёров сцена стала настоящим испытанием. Даже Марат Башаров путал реплики, запинался и чувствовал себя максимально неловко.

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

Особенно тяжело пришлось Илье Древнову. Для него это был первый опыт участия в подобном эпизоде, и он настолько переволновался, что едва не сорвал съёмочный день. В итоге по команде Говорухина ассистентки буквально тянули его за ноги, имитируя движение, чтобы актёр мог оставаться неподвижным в кадре.

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

Ульянов защитил Синякину

После съёмок пикантного эпизода актрисе предстояла сцена, где её героиня возвращается домой и горько плачет. Однако Анна не могла выдавить ни слезинки, и Говорухин начинал срываться на девушку.

Ситуацию разрядил Михаил Ульянов, сыгравший её экранного дедушку:

«Я вот тоже заплакать не могу, когда мне особенно плохо и больно», — сказал он.

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

После этого мэтр смягчился и сцену таки удалось снять. Парадокс, но после выхода ленты критиковать начали не только молодых мажоров-насильников. Зрители упрекали Говорухина в том, что Катя показана слишком наивной: короткая юбка, отсутствие подозрений и лёгкое доверие троим парням.

Как отмечает Дзен-канал «Это база», режиссёр парировал: Катя примерно так и описана в литературном первоисточнике. Это обычная провинциальная девчушка, глупая, доверчивая. Да и мода такая была.

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

Прошли десятилетия, но «Ворошиловский стрелок» остаётся одной из самых обсуждаемых российских драм. Говорухин сознательно пошёл на риск, показав пикантную сцену без купюр и начав открытый диалог о насилии с обществом.

Почему Катя пошла к трем отморозкам намекнули в начале «Ворошиловского стрелка»: большинство просто не поняло.

Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
