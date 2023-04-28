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Киноафиша Статьи Плохие вести для Пересильд: «Вызову» уготована незавидная участь

Плохие вести для Пересильд: «Вызову» уготована незавидная участь

28 апреля 2023 13:23
Плохие вести для Пересильд: «Вызову» уготована незавидная участь

Тот случай, когда игра не стоит свеч.

Премьера фильма «Вызов» стала большим событием, а особенно для поклонников Юлии Пересильд. Актриса вписала свое имя в историю, сыграв главную роль в первом в мире проекте, снятом в космосе. Однако поводов для радости тут нет.

Так считает кинокритик Александр Шпагин. По мнению эксперта, лента, на которую возлагались большие надежды, вполне может провалиться в прокате. А о съемках ее продолжения говорить и вовсе не стоит.

Шпагин отметил, что работа над второй частью будет финансово затратной. К тому же она неминуемо приведет к тому, что у актеров, которым вновь придется отправиться в космическое путешествие, возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

«Зачем в космос выходить, если все можно сделать в этом же павильоне. Здесь хайп создали хороший», — подытожил критик в беседе с порталом BLITZ+.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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