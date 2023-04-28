Плохие вести для Пересильд: «Вызову» уготована незавидная участь

Премьера фильма «Вызов» стала большим событием, а особенно для поклонников Юлии Пересильд. Актриса вписала свое имя в историю, сыграв главную роль в первом в мире проекте, снятом в космосе. Однако поводов для радости тут нет.

Так считает кинокритик Александр Шпагин. По мнению эксперта, лента, на которую возлагались большие надежды, вполне может провалиться в прокате. А о съемках ее продолжения говорить и вовсе не стоит.

Шпагин отметил, что работа над второй частью будет финансово затратной. К тому же она неминуемо приведет к тому, что у актеров, которым вновь придется отправиться в космическое путешествие, возникнут серьезные проблемы со здоровьем.