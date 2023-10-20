Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии

Этой осенью зрители не увидят новый сезон шоу «Ледниковый период». Илья Авербух, как и поклонники, испытал шок, узнав, что проект поставили на паузу. Но надежда на его возобновление все-таки есть.

Руководство канала приняло решение больше времени уделять в эфире крупным соревнованиям по фигурному катанию. В результате места в сетке вещания для ледового шоу не осталось. Возобновить же его могут лишь при одном условии. Серебряный призер Олимпийских игр знает, что нужно, чтобы его детище вернулось на экраны. Подробности он раскрыл в беседе с порталом «Газета.ру».

Продюсер подчеркнул, что работа над популярной программой может быть возобновлена только в том случае, если российских фигуристов допустят до международных состязаний. А пока все внимание общественности должно быть привлечено к тем турнирам, которые проходят внутри страны.