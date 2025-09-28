Меню
Плохие новости для всех, кто ждал аниме по «Genshin Impact»: экранизацию игры подвел под монастырь новый «Истребитель демонов»

28 сентября 2025 15:42
Премьеры в ближайшее время не ждите.

Фанаты «Genshin Impact» дождались обновлений по теме аниме по их любимой игре — и эти обновления не из приятных. Спустя три года после громкого анонса стало известно: премьера запланирована лишь на 2027 год. Причем даже точной даты пока нет.

И виноват в этой задержке, как ни странно, «Истребитель демонов».

Адаптацией занимается студия Ufotable — та самая, что превратила «Клинок, рассекающий демонов» в мировой хит. У команды есть репутация перфекционистов: они не берутся за несколько проектов одновременно и категорически не терпят, когда их торопят.

В итоге график студии забит под завязку, и «Геншин» просто встал в очередь после фильмов и сериалов по «Клинку».

Известно, что режиссером назначен Такахиро Миура, работавший над «Fate: Клинков бесконечный край». Сюжет аниме держат в секрете, актерский состав тоже не раскрывают.

Пока поклонникам остается лишь пересматривать красивое промо, выпущенное еще в 2022 году, и утешать себя мыслью, что Ufotable умеет ждать и выдавать картинку, которая стоит всех задержек.

Напомним: сама игра вышла в 2020 году и быстро стала мировым феноменом. Одни считают ее гениальной, другие — проклятой. На ПК, PlayStation и мобильных «Геншин» десятки миллионы игроков бегают по Тейвату, выбивают героев, фармят ресурсы и делают крутки.

Но до того дня, когда они увидят своих любимцев в полноценном аниме, придется набраться терпения — впереди еще два долгих года ожидания.

Ранее мы писали: «Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025), «Genshin Impact»
Алексей Плеткин
