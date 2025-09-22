Меню
Киноафиша Статьи Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится!

22 сентября 2025 07:00
Crunchyroll издевается над ожиданиями зрителей.

Надеялись пересидеть хайп и дождаться релиза «Истребителя демонов: Бесконечная крепость» дома, с чаем и пледом? Увы. Crunchyroll подтвердил: никакого цифрового релиза в 2025 не будет. Все это время фильм останется исключительно в кинотеатрах, а в онлайне появится только в 2026 году.

Почему так долго?

Раньше франшиза радовала фанатов оперативностью: «Поезд “Бесконечный”» и «Квартал красных фонарей» довольно быстро оказались в стриминге. Но «Бесконечная крепость» — случай особый.

Это первый фильм грандиозной трилогии, уже собравший полмиллиарда долларов и ставший главным аниме-событием года. Crunchyroll решил выжать максимум из кассового успеха: если хочешь увидеть — добро пожаловать в кино.

Что это значит для фанатов

Во-первых, никакой «тихой экономии» не выйдет: билеты дороже «пиратки», но выбора нет. Во-вторых, избежать спойлеров будет практически невозможно.

Сцены с Аказой, Дуумой и прочими любимцами фанатов уже разлетаются по соцсетям, и жить в инфопузыре целый год — задача из разряда фантастики.

Кинотеатры ликуют, фанаты кусают локти. «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал хитом и культурным событием, но если у вас был план «дождусь цифры и спокойно посмотрю» — придется его переписать. Либо идем в зал и ловим эпик на большом экране, либо готовимся к году тотальной обороны от спойлеров.

Ранее мы писали: Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
