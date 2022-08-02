Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала

Наталья Орейро шокировала поклонников, оказавшись в гробу для своего нового сериала. Артистка исполнит роль первой леди Аргентины Эвы Перон.

Личность Перон, скончавшейся в 1952 году, до сих пор вызывает ожесточенные споры среди историков. Многие называют ее куртизанкой, тогда как другие превозносят ее доброту и отзывчивость. Судя по всему, Орейро решила максимально точно передать жизнь и судьбу своей героини на экране, поэтому даже покажет ее смерть. В своих социальных сетях она поделилась несколькими кадрами, на которых запечатлена в закрытом гробу, а также постером сериала, на котором изображено якобы мертвое тело ее героини.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданные публикации артистки. Многие отметили, что подобные съемки считаются весьма плохой приметой и теперь Орейро нужно внимательнее следить за собственным здоровьем. Некоторые даже осудили актрису за настолько полное перевоплощение. По мнению подписчиков, исполнительнице главной роли в сериале «Святая Эвита» не нужно так рисковать ради работы.