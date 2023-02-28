Плохая мебель, дешевые окна: что на самом деле творилось на съемках программы «Квартирный вопрос»

Шоу «Квартирный вопрос» впервые вышло в эфир в 2001 году и за годы стало одним из главных отечественных проектов о ремонте. За все время программы дизайнеры и строители переделали тысячи комнат и домов, но, как оказалось, далеко не всегда хорошо справлялись со своей задачей.

Дело в том, что строители нередко закупали не самые качественные товары и мебель. К тому же сам ремонт в некоторых случаях был сделан недобросовестно. Например, одна из героинь шоу признавалась, что тумба, которую строители прикрепили к стене, отвалилась уже через месяц, а другая героиня жаловалась на дешевый стеклопакет, который доставляет одни неудобства.

Недовольны участники программы остаются и дизайнерскими решениями. Так, в одном из выпусков «Квартирный вопрос» занимался спальней Евгения и Тамары Качаловых, которые мечтали о комнате в готическом стиле. Супруги подробно рассказали о своем видении, но архитектор не смог найти с ними общий язык. В итоге спальня настолько не понравилась Евгению и Тамаре, что они начали ругаться прямо во время съемок программы.

В целом, как признавалась создательница шоу и его ведущая Наталья Мальцева, большая часть героев остается довольна результатами ремонта и редко жалуется на строителей и дизайнеров.