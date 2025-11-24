«Плод любви ChatGPT и Sora»: live-ремейк «Моаны» выглядит мультяшнее самого мульта – Disney теперь возненавидели даже фанаты

Долго и нудно пытались отыскать хорошие, позитивные комментарии под первым промо. Не смогли.

Наконец-то (кто-то ведь ждал?) вышел первый трейлер лайв-адаптации культового мультфильма «Моаны». И если вы надеялись вновь поверить в магию Disney – зря. Переводя все комментарии на цензурный язык, трейлер зрителей «не впечатлил», а, скорее, вызвал у них «легкое недоумение».

Ролик собрал почти четыре миллиона просмотров, но вместо оваций прилетело 60% дизлайков и лавина комментариев с коллективным «серьезно? уже?». Люди помнят, что оригиналу всего 9,5 лет, а Disney ведет себя так, будто прошло полвека и пленку уже пора реставрировать.

Комментаторы шутят, что анимация курица выглядит чудовищно, а весь ролик напоминает просьбу нейросети «сделай Моану реалистичной». Причем выглядит он, по словам публики, даже более цифровым, чем оригинальная мультяшная.

«Плод любви ChatGPT и Sora», «Почему здесь больше анимации, чем в мульте?», «Disney ничему не научился после “Белоснежки”?» – редкие комментарии под роликом, в которых нет того самого слова на буквы F.

И несмотря на катастрофический CGI, самая частая претензия – именно «возраст» ремейка. Люди вспоминают, что «Пиноккио» ждал восемьдесят два года, «Золушка» – шестьдесят пять, а «Король Лев» – двадцать пять.

На этом фоне решение Disney экстренно переснимать «Моану» выглядит не данью любви, а чем-то ближе к конвейеру.

Особенно если учесть, что «Моана 2» вышла всего год назад.

«Есть же “Атлантида”, “Планета сокровищ”, “Принцесса и лягушка” – но студия снова идет по самому короткому пути».

При этом часть зрителей, похоже, смирилась: фильм все равно выйдет, все равно соберет кассу, все равно не остановит конвейер ремейков Disney. А жаль.

