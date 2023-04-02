Плевок во всех, кому дорог КВН: вопиющий случай, который поклонники не простили

Уже пять лет фанаты не могут забыть громкую историю.

В течение уже более 60 лет «Клуб веселых и находчивых» радует зрителей юмором и открывает новые комедийные имена. Миллионы поклонников не пропускают ни один выпуск любимой программы, но иногда их внимание привлекают не свежие шутки, а острые скандалы.

Так, в 2018 году в финале Высшей лиги самое большое число баллов заработала команда «Вятка». Поклонники были уверены, что именно она станет победителем, но продюсер Константин Эрнст решил изменить правила игры. Он разделил победу «Вятки» с другой командой «Раис», которая заработала на 0,2 балла меньше.

Зрители в штыки приняли решение Эрнста. Сначала они активно возмущались в социальных сетях, а позже создали специальную петицию, чтобы пересмотреть итоги игры и отдать победу той команде, которая этого действительно заслуживала. По их мнению, двойное первое место — издевательство над игрой и ее фанатами.