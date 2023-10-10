Плевать на жениха: женщины с этими именами сбегают с собственной свадьбы

Словосочетание “сбежавшая невеста” вызывает у многих улыбку на губах - возможно, потому что они вспоминают об одноименной комедийной мелодраме с Джулией Робертс в главной роли. Однако девушкам, решившимся сбежать из-под венца, как и их несостоявшимся женихам, вовсе не до смеха. Рассказываем, какие имена носят барышни, способные отказаться от замужества прямо у алтаря.

Александра

Свободолюбивая и независимая. Женщина, нареченная этим именем, с трудом представляет себя в роли домохозяйки. Романтические отношения и брак ассоциируются у нее с неволей, потерей горячо любимой свободы. Даже благополучные примеры подружек не вдохновляют Александру - она убеждена, что совершенно не создана для семейной жизни.

На первом месте у Саши всегда находится карьера.

Если мужчина потребует от этой девушки пожертвовать работой во имя семьи, она скорее даст ему от ворот поворот, чем примет такие условия. Идеальные отношения для Александры - те, где партнеры не требуют ничего друг от друга. Но если она почует подвох в намерениях избранника, то сбежит прямо из-под венца.

Инна

Требовательная и властная. Обладательница этого имени стремится контролировать абсолютно все сферы своей жизни и своего ближайшего окружения. Как правило, благодаря своим личностным качествам Инна достигает самых высот карьерной лестницы и становится большой начальницей. Лидерскую позицию она предпочитает занимать и в личных отношениях.

С мужчинами у Инны постоянно что-то не складывается.

Представители сильного пола не привыкли, чтобы ими командовали так, как это делает обладательница имени. Делить сферы влияния парочка будет до последнего, и если Инну что-то не устроит, то она вполне способна разорвать отношения прямо накануне свадебного торжества.

Карина

Обаятельная и авантюрная. Карина - обладательница неугомонного темперамента. В голове у нее - добрый десяток невероятных идей, каждую из которых ей хочется воплотить в реальность. Женщина, нареченная этим именем, постоянно находится в движении, ей трудно усидеть на одном месте - быстро затоскует и заскучает.

Партнеру Карины хочется удержать ее рядом с собой, но как это сделать?

Решение приходит само собой - семейные узы. Идею пожениться обладательница имени поначалу воспринимает на ура, но чем ближе дата свадьбы, тем больше Карина понимает - все это не ее история. Сбежать из-под венца - поступок, вполне типичный для этой женщины.