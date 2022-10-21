Плесень и трещины на стенах: как изнутри выглядит дом миллионерши Гвердцители

Тамара Гвердцители известна всей стране знаменитой песней «Виват, король!» и еще далеко не одним десятком других композиций. На ее концертах до сих пор собираются десятки тысяч поклонников. А сама она, несмотря на заработанные звания, награды и миллионы, больше всего любит отдыхать от своей славы и наслаждаться музыкой.

Часто Гвердцители вместе со своей мамой Инной Владимировной проводили время на загородной даче, которую они купили еще в начале нулевых. Но за прошедшие годы дом сильно обветшал: начали отваливаться штукатурка со стен и облицовка камина, а под обоями и ламинатом завелась плесень от постоянной сырости после того, как потекло отопление.

В итоге народная артистка обратилась в известную телепрограмму «Идеальный ремонт», чтобы пострадавшую сильнее всего гостиную команда дизайнеров и строителей смогла превратить в красивое и уютное помещение.

Полученный результат полностью устроил и Тамару Михайловну, и ее маму: комнату переделали в уютные зеленые тона, а от былой плесени на стенах не осталось и следа. По словам певицы, теперь ей хочется остаться в доме, чтобы жить и работать в этой красоте.

Довольны изменениями остались и поклонники знаменитой певицы, отметившие, что «у такого замечательного человека должно быть все красиво и интерьер тоже».