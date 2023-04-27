Плесень и стены в трещинах: миллионерша Гвердцители запустила свой дом

Тамара Гвердцители за годы карьеры заработала не только армию поклонников, но и внушительное состояние. Ее концерты продолжают проходить с неизменным аншлагом, но всероссийский успех, как оказалось, совершенно не сказывается на условиях ее жизни.

Так, еще двадцать лет назад артистка приобрела загородную дачу, в которой до сих пор любит проводить время. Певица наслаждается природой и музыкой своих любимых исполнителей, но совершенно не следит за домом. За прошедшие годы ремонт, как призналась сама Гвердцители, успел прийти в негодность. Штукатурка и обои начали отваливаться, а под ламинатом завелся грибок, ведь однажды в доме прорвало трубы.

Несмотря на тяжелое состояние жилья, артистка не решалась привести его в порядок. Спасти дом от разрушения вызвались специалисты шоу «Идеальный ремонт», которые переделали гостиную — самое изношенное место дома.

Готовый результат удивил не только Гвердцители, но и ее преданных поклонников. Как отмечали зрители шоу, они не ожидали, что дача артистки может быть в таком плохом состоянии и практически разваливаться на глазах.