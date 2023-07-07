Плесень — не самая большая проблема: в каких условиях был вынужден жить Маршал (фото)

Александр Маршал не побоялся показать свое жилье на всю страну. Артист был настолько недоволен обстановкой в загородном особняке, что пошел на крайние меры.

Певец обратился в шоу «Идеальный ремонт», где честно рассказал, в каких условиях ему приходилось жить все это время. Исполнитель пожаловался, что в его доме завелась плесень. Но это еще не самая большая проблема.

Маршал посетовал на то, что чувствует себя в родных стенах некомфортно. И звезда быстро нашел виновницу происходящего. Артист признался, что ему ужасно не нравится лестница, что расположена в гостиной. Певец выразил полную уверенность в том, что если ее переделать, то его жизнь сразу заиграет новыми красками.

Команде проекта удалось справиться с поставленными задачами. Дизайнеры нашли и устранили причину распространения плесени и кардинально преобразили не только лестницу, но и остальной интерьер комнаты.

Результатом Маршал остался доволен. Принимая работу, артист не сразу поверил, что пришел не в гости, а к себе домой.