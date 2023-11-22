Племянник проболтался: стало известно, почему от Пахмутовой на самом деле скрывали смерть Добронравова

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили вместе целую жизнь. 67 лет супруги делали друг друга счастливыми и занимались совместным творчеством. Увы, рано или поздно любая сказка подходит к концу. 16 сентября Николай Николаевич скончался в возрасте 94 лет, оставив любимую жену вдовой.

Александра Николаевна не могла найти себе места от горя. На похоронах избранника пожилая женщина едва стояла на ногах. Близкие пианистки рассказывают, что Пахмутова держится и старается жить дальше, несмотря на такую тяжелую потерю. Оказывается, пенсионерке рассказали о смерти мужа не сразу.

Добронравов уснул вечным сном вечером, и его племянник Илья оказался перед трудным выбором: рассказать тете страшные новости сейчас или дождаться утра. Мужчина принял решение отложить тяжелый разговор до следующего дня.