Платья по швам не трещали: посмотрите, какой в юности была скандалистка Лиззо

Американская певица Лиззо известна не только своими хитами, но и скандальными образами. Артистка обожает появляться на публике в провокационных нарядах, подчеркивающих ее выдающиеся достоинства. Но такой Лиззо была не всегда.

Вес певицы составляет 140 килограммов, и это ее ничуть не смущает. Лиззо рьяно поддерживает идеи бодипозитива и учит женщин не стесняться своих тел. Артистка почти всегда обладала пышной фигурой, но в юные годы ее габариты были скромнее, а наряды — менее эпатажными. Платья не трещали по швам вдоль всего дела, как сейчас, а прелести не вываливались наружу.

Но сегодня Лиззо предпочитает кричащие и вычурные образы: перья, яркие расцветки, шнуровки, рваные облегающие наряды, демонстрирующие пышные формы во всей красе. Однако пользователи Сети не в восторге от имиджа певицы: «Шнуровка не выдерживает такого натиска», «Что на ней надето? Я не пойму», «Два куска тряпки — наряд готов!», «Без пошлостей уже не обходится».