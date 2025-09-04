Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)

Проверим, хорошо ли вы помните эти скромные образы из отечественных хитов.

Погружаемся в мир советского кинематографа, где каждый образ — это своя маленькая история. Среди множества запоминающихся персонажей особенно трогательно выглядят женщины в платочках — символы эпохи, труда и душевной теплоты.

Этот тест — возможность проверить знания и ненадолго погрузиться в ностальгию. Узнаете ли вы картины по одной лишь детали — тому самому скромному платочку, который так много может рассказать?

Приготовьтесь вспомнить добрые и мудрые фильмы, которые стали классикой. А мы желаем вам удачи!

