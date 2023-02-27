Платком маскировала страшные следы: жуткая участь золотого голоса СССР

Пронзительный голос Майи Кристалинской трогал до глубины души всех слушателей. Ее исполнение было нежным, и при этом вокалистка во время выступления могла донести до людей любые эмоции и переживания. Поэтому даже именитые режиссеры обратили на девушку внимание и мечтали заполучить в свой фильм хотя бы одну ее композицию.

Однако судьба сыграла с ней злую шутку. Поскольку для такой профессии необходимы сильные голосовые связки, любая болезнь, которая затрагивает их, несет в себе огромную потенциальную опасность для карьеры. И Майе не повезло. Ей диагностировали опухоль лимфатических желез, а потом запретили использовать свой главный «инструмент».

Девушка решилась на болезненную терапию, после которой на шее остались страшные следы. Их певица и скрывала с помощью модных платков. Однако вскоре после выздоровления руководитель Гостелерадио перестал допускать в эфир любые композиции советской исполнительницы с шикарным голосом. А в след за этим она исчезла и с московских сцен.