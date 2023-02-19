Платили копейки и выжили из «Песни года»: вот что Пугачевой припомнила Вовк

В течение многих лет Ангелина Вовк и Евгений Меньшов были ведущими популярного шоу «Песня года». Они давно ассоциировались у зрителей с этим фестивалем, но после 2006 года неожиданно покинули программу. Как оказалось, они винят в этом Аллу Пугачеву.

Дело в том, что в тот период права на программу выкупил Игорь Крутой, а исполнительница стала ее негласным руководителем. И, как уверена Вовк, именно она решила обновить состав ведущих и сделала все возможное, чтобы они с Меньшовым сами ушли из программы. Пугачева специально спланировала выпуск фестиваля в 2006 году таким образом, чтобы унизить ведущих: она посадила их настолько далеко, что они не видели происходящего на сцене и пропустили свою часть программы.

«Я не могла оставаться в таком унизительном положении», — вспоминала Вовк в шоу «Судьба человека».

Помимо этого, ведущим значительно уменьшили их гонорар. Подобные условия не устроили дуэт ведущих, поэтому они ушли из программы, а их место в итоге заняли Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, а также другие знаменитости.