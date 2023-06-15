Платье трещит по швам: на располневшую Скарлетт Йоханссон больно смотреть (фото)

Скарлетт Йоханссон остается самой соблазнительной блондинкой Голливуда. Это подтвердил недавний опрос, проведенный в Америке социальным психологом. Актриса долгие годы покоряла мужчин своей сексуальной красотой и женственными формами. Но сегодня 38-летняя Скарлетт уже не та красотка с идеальной фигурой.

Актриса так и не пришла в прежнюю форму после вторых родов. Недавно все в этом убедились, увидев несовершенства тела Йоханссон. Скарлетт предстала на красной дорожке в белом облегающем платье и выглядела как толстушка. Казалось, наряд на ней вот-вот разойдется по швам. Устаревший крой со смятой тканью исказил все пропорции ее фигуры. Даже по лицу актрисы было заметно, что ей крайне неудобно в этом наряде. Мировая пресса назвала аутфит Йоханссон оглушительным провалом.

В последнее время Скарлетт все чаще появляется в сомнительных нарядах, чем разочаровывает поклонников. Видимо, звезда сменила стилистов, которые будто назло подбирают ей неудачные платья.