Платье трещит по швам: как без ретуши выглядит 100-килограммовая супермодель

Далеко не все звезды отличаются стройной фигурой. Некоторым удается достичь успеха, несмотря на лишний вес. В числе таких оказалась американская модель и актриса Барби Феррейра.

Артистка никогда не была стройняшкой, однако какое-то время ее пышные формы не бросались в глаза поклонникам. Однако год от года Барби становится все полнее, что начинает беспокоить ее фанатов.

После каждого выхода знаменитости в свет интернет-пользователи удивляются тому, как выглядит звезда «Эйфории» без ретуши. Модели довольно не просто выбрать себе наряд: почти любое платье в буквальном смысле слова трещит на ней по швам.

Впрочем, знаменитость это совсем не беспокоит. Она призывает всех представительниц прекрасного пола любить себя такими, какие они есть. Судя по всему, Феррейра не намерена объявлять войну лишним килограммам, а значит, продолжит эпатировать публику своим видом.