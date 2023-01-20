Платье трещит по швам: гляньте на главный модный провал в новом году (фото)

Аманда Сайфред дала хейтерам новый повод для едких насмешек. Недавний выход знаменитости в свет стал для нее тем еще испытанием.

Актриса побывала на церемонии Critics’ Choice Awards 2023, где произвела на публику большое впечатление. В этом ей помог неудачно подобранный наряд.

Для светского мероприятия звезда экрана выбрала откровенное платье золотистого цвета с глубоким декольте. Нельзя сказать, что Сайфред выглядела плохо в наряде, подчеркнувшем все ее достоинства. А вот чувствовала она себя в нем явно некомфортно.

Дело в том, что платье на артистке трещало по швам. Знаменитость сама призналась в этом журналистам.

«Оно рвется. Я не шучу: платье в буквальном смысле слова разваливается по частям», — подчеркнула актриса.

Также она подметила, что наряд принадлежит одной из старых коллекций известного бренда Dior.