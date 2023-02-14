Платье принцессы или мини? Какой свадебный наряд вам нужно выбрать по знаку Зодиака
Дата рождения подскажет, в чем провести один из самых важных дней в жизни.
Невесты всегда уделяют особое внимание выбору свадебного платья. Ведь в долгожданный день свадьбы они должны выглядеть на все сто. Астрологи убеждены, что помимо общей концепции мероприятия, времени года и прочих нюансов, перед покупкой наряда необходимо учесть знак зодиака. Он подскажет, в каком образе будет комфортно уроженкам разных созвездий.
Овен
Девушки, рожденные под знаком Овна, обожают производить впечатление на окружающих. Им по нраву придется пышное эффектное платье, подчеркивающее талию.
Телец
Женственные, романтичные и мягкие невесты-Тельцы будут чувствовать себя комфортно в платье светлого оттенка (например, бежевого) с кружевным корсетом.
Близнецы
Непостоянным Близнецам подойдет нетривиальный свадебный наряд.
Белое платье в стиле кэжуал с кожанкой и ботинками в стиле гранж - лучший выбор для них.
Рак
Невеста-Рак тяготеет к платьям с плавным силуэтом, подчеркивающим фигуру, струящимся дорогим тканям. Именно в таком наряде она будет чувствовать себя истинной королевой торжества.
Лев
Львицы любят помпезность и вычурность, поэтому их свадебное платье непременно будет словно с подиума. Они не против отделки из драгоценных камней или иных изысков.
Дева
Консервативная Дева куда больше внимания уделит своему ухоженному внешнему виду в день свадьбы, а платье может выбрать и самого простого фасона, но из высококлассного материала.
Весы
Элегантное классическое платье, без пышных рукавов или кружев - вот лучший выбор для девушки-Весы.
Допустимы детали в виде длинного шлейфа или такой же фаты.
Скорпион
Даже в день свадьбы девушка-Скорпион остается верна образу femme fatale. Неудивительно, если она выберет для бракосочетания наряд черного или красного цвета.
Стрелец
Еще в детстве девушка-Стрелец грезила о свадебном платье, как у принцессы. И в торжественный день она исполнит свою мечту, выбрав пышный подвенечный наряд.
Козерог
Невеста-Козерог терпеть не может кружево и прочие финтифлюшки, скорее уж для свадьбы она выберет наряд в стиле ретро, который дополнит элегантная прическа.
Водолей
Непредсказуемая невеста-Водолей может сделать из свадьбы тематическое мероприятие, например, в стиле “Игры престолов” или “Семейки Аддамс”.
Наряд будет соответствующий.
Рыбы
Кокетливой Рыбке будет комфортно в милом коктейльном платье с юбкой-колокольчиком или даже в мини. Главное, чтобы наряд отражал ее индивидуальность.