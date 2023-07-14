Платье на ней чуть не трещит: глазам не поверите, увидев располневшую Снигирь

Юлия Снигирь свела с ума не одного мужчину своей стройной фигурой. Но точеные формы для самой актрисы не такая большая ценность. Звезда экрана легко рассталась с ними, преследуя одну цель.

Всего за полгода артистка набрала 13 лишних килограммов. Знаменитость сделала это, чтобы сыграть главную роль в исторической драме «Великая». Снигирь воплотила императрицу Екатерину II, которая, как известно, худышкой не была.

В результате платья, которые актрисе приходилось надевать на съемочной площадке, чуть ли не трещали на ней по швам. Снигирь смогла вовремя остановиться и начала ограничивать себе в еде, чтобы не стать совсем уж необъятной толстушкой.

Фанаты опасались того, что их любимица так и останется в теле, но этого не произошло. После окончания съемок в проекте актриса вернула себе былую форму, чем немало обрадовала мужскую половину почитателей своего таланта.