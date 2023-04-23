Платье на 10 размеров меньше: это фото 140-килограммовой пышки вас точно шокирует

Оливия Мессина не стесняется своей далеко не идеальной фигуры. Напротив, именно пышные формы помогли ей стать звездой социальных сетей.

Вес блогера составляет 140 килограммов, но избавляться от лишнего веса она не планирует. Модель уверяет подписчиков в необходимости любить себя и свое тело таким, какое оно есть. Мессина не желает скрывать недостатки. Напротив, она подчеркивает свою полноту при помощи откровенных нарядов — крохотных топов и мини-юбок.

По словам Оливии, ни одна женщина не станет по-настоящему счастливой, если не будет носить ту одежду, которая ей нравится, даже если она явно не подходит ей по размеру. Так, пышка предстала перед публикой в платье на 10 размеров меньше, но вместо комплиментов нарвалась на критику.

Хейтеры считают, что многие образы канадки слишком вульгарны. Но Мессину это не останавливает. Модель отмечает, что довольна собой и пользуется успехом у мужчин, поэтому мнение злопыхателей ее совсем не интересует.