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Пластырь на лице и тяжелое дыхание: вид 59-летнего Лепса вызвал оторопь

23 июня 2022 12:40
Пластырь на лице и тяжелое дыхание: вид 59-летнего Лепса вызвал оторопь

Певец удивил подписчиков признанием.

59-летний Григорий Лепс, который уже через несколько дней отметит юбилей, бросил себе вызов. В прошлом году накануне дня рождения он прошел пешком 50 км, а в этом году поднял планку до 60 км. Своим самочувствием и эмоциями во время такого длительного пути он делился с подписчиками в соцсетях.

И его вид вызвал у поклонников оторопь. Обеспокоенные фанаты заметили пластырь на лице музыканта и его тяжелое дыхание. Казалось, что каждый километр дается певцу очень тяжело. Комментаторы призвали Лепса позаботиться о собственном здоровье, а также заметили, что во время брака с Анной Шаплыковой он выглядел куда лучше, чем после развода. Кстати, о самой Шаплыковой сейчас говорят обратное — женщина кажется помолодевшей после расставания с супругом.

«В таком возрасте есть опасность инфаркта», «Может, стоило отложить на более прохладное время, а не в жару?», «С супругой вы выглядели лучше», «Возраст не шутка», — написали пользователи соцсетей.

Музыкант успокоил фанатов, сообщив, что он «крепкий парень». Брошенный вызов Лепсу в итоге удалось преодолеть, на весь путь у него ушло больше 8 часов.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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