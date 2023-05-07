«Пластилиновую ворону» готовы были запретить: цензуру перепугал один факт

Культовый советский мультфильм «Пластилиновая ворона» даже современному зрителю может показаться странным и сюрреалистичным. Поэтому удивительно, как строгая цензура СССР допустила такое зрелище до телеэкрана.

Поначалу мультик действительно забраковали. Цензорам «Ворона» показалась бессмысленной и безыдейной. И так бы она и пролежала на полке, если бы не заступничество самого Эльдара Рязанова. Режиссер отважился показать «Пластилиновую ворону» в программе «Кинопанорама», и мультик произвел фурор. Восторженная реакция зрителей оказалась неожиданной для чиновников, поэтому им пришлось отступить и дать «Вороне» зеленый свет.

Кстати, на создание мультика ушло целых 800 килограммов пластилина. Создателям пришлось его раскрашивать, потому что в кадре персонажи выглядели очень блекло. К счастью, все мучения на стадии производства и выпуска окупились с лихвой: «Ворона» завоевала порядка 25 наград на престижных фестивалях, в том числе и за рубежом.