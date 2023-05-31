«Пластилиновое лицо»: молодящаяся Вера из «Двух судеб» ошарашила народ

Екатерина Семенова обрела огромную популярность после выхода сериала «Две судьбы». Вместе с Анжеликой Вольской они сыграли двух заклятых подружек Веру и Лиду, которых навсегда рассорил красавец Степан. Героиня Семеновой подкупала своей скромностью и сдержанностью, однако в реальной жизни сама актриса далека от экранного образа.

Как-то Екатерина и Анжелика пошутили, что им нужно было поменяться ролями. Семенова, в отличие от Вольской, никогда не считалась скромницей. У актрисы было множество бурных романов, которые активно муссировались в прессе. Кроме того, Екатерина прославилась своей любовью к пластике, и вот чем это обернулось.

Сегодня 52-летняя звезда «Двух судеб» превратилась в куклу с перетянутым лицом. У нее нет морщин, но кожа выглядит как силиконовая, а мимика актрисы стала вымученной. В погоне за юностью Семенова утратила индивидуальность и обаяние, которые так подкупали поклонников.