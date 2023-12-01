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Пластику сделал — на ремонт не хватило: на захламленную квартиру Соседова неприятно смотреть

1 декабря 2023 06:45
Пластику сделал — на ремонт не хватило: на захламленную квартиру Соседова неприятно смотреть

Журналист махнул рукой на собственное жилище.

Сергей Соседов прославился еще в 90-х благодаря программе «Акулы пера». С тех пор много воды утекло, но ведущий смог закрепиться на телевидении и не растерять свою славу. Вместе с популярностью приходят и внушительные гонорары, которые звезда решила потратить своеобразно.

Соседов отважился на «тюнинг»: сделал пересадку волос, прошел через ряд косметологических процедур и подтяжку лица. Теперь телезвезда выглядит куда моложе и свежее. Уделив внимание внешнему виду, журналист забыл о собственной квартире, в которой он проживает вместе с пожилой мамой.

Московская «двушка» Сергея Соседова выглядит крайне скромно. Ремонт давным-давно устарел: ощущение, что жилье не обновлялось с советских времен. К тому же квартира заставлена многочисленными переходниками, которые забиты электронными устройствами, что делает дом критика небезопасным.

Пластику сделал — на ремонт не хватило: на захламленную квартиру Соседова неприятно смотреть
Фото: Кадр YouTube «Алёна, блин!», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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